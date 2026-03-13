Milano multisensoriale | ascolta annusa e tocca la città

Il 16 marzo, presso lo spazio Materia di Castronno, si terrà una serata dedicata alla riscoperta sensoriale di Milano. L’evento invita i partecipanti ad ascoltare, annusare e toccare la città attraverso esperienze pratiche e interattive. La serata mira a coinvolgere i presenti in un percorso multisensoriale che mette al centro le percezioni e i sensi.

Una serata dedicata alla riscoperta sensoriale di Milano è in programma per il lunedì 16 marzo, presso lo spazio Materia di Castronno. L’evento vedrà protagonista Marco Dell’Acqua, autore del volume che invita a vivere la città attraverso udito, olfatto e tatto. Non si tratta di una semplice presentazione libraria, ma di un percorso esperienziale che promette di trasformare la percezione urbana dei partecipanti. L’appuntamento è fissato alle ore serali del prossimo lunedì, con l’autore che guiderà il pubblico in un viaggio tra i dettagli nascosti della metropoli lombarda. La location prescelta è Materia, situata in Via Confalonieri 5 a Castronno, un luogo che funge da ponte tra le realtà locali e il tessuto culturale milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano multisensoriale: ascolta, annusa e tocca la città Articoli correlati Invisibilia: al Centro Commerciale Campania la magia che si sente, si tocca, si ascoltaAl Centro Commerciale Campania ospita Invisibilia, il primo spettacolo di magia in Italia pensato per persone non vedenti e ipovedenti. Leggi anche: "Tridente. Tre città in guerra". Ascolta il nuovo podcast del Foglio