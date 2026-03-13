Le forze dell’ordine hanno scoperto un garage tra via Carlo Marx e via Fratelli Zoia a Milano, che era stato trasformato in un centro per il traffico di droga. Durante l’intervento sono stati sequestrati circa 80 grammi di stupefacente. L’attività investigativa ha portato alla neutralizzazione di un punto di smistamento di sostanze illegali nel quartiere.

Nel cuore pulsante di Milano, tra via Carlo Marx e via Fratelli Zoia, le forze dell’ordine hanno smantellato un centro operativo per il traffico di stupefacenti nascosto all’interno di un box automobilistico. Un cittadino italiano di 39 anni è stato trattenuto dalle autorità dopo essere stato osservato nei pressi di un locale pubblico prima di dirigersi verso l’immobile dove si trovava la base logistica del crimine. L’operazione ha portato al sequestro di ingenti quantità di sostanze psicoattive e di un’arma imbrigliata in forma di penna, rivelando una struttura criminale che sfrutta spazi privati per attività illegali. La scoperta avviene nel contesto di un territorio metropolitano dove la densità abitativa incontra le reti della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: garage trasformato in hub droga, 80g sequestrati

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