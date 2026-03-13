Milano | furgone distrutto contro palo elisoccorso salva

Nella mattinata di giovedì 12 marzo 2026, sulla Tangenziale Est di Milano, un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo, causando danni significativi al veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e un elicottero del 118, che ha portato in ospedale il conducente. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore durante le operazioni di soccorso.

Un dramma si è consumato sulla Tangenziale Est di Milano nella mattinata di giovedì 12 marzo 2026, quando un veicolo commerciale ha perso il controllo e ha impattato violentemente contro una struttura fissa. L’urto ha coinvolto un furgone che stava transitando nel tratto compreso tra l’uscita 13 Cernusco Brugherio e l’uscita 14 Carugate poco prima delle dieci del mattino. Il conducente, un uomo di quarantatré anni, è rimasto ferito grave ma al sicuro dalla morte immediata grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi. La scena dell’incidente ha richiesto la mobilitazione massiccia delle forze dell’ordine e del sistema sanitario locale. I vigili del fuoco di Monza e il personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno raggiunto la zona con mezzi pesanti e supporto aereo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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