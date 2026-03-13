A Milano e nella Brianza sono stati stanziati cinque miliardi di euro destinati a progetti di edilizia sostenibile e incentivi per le imprese del settore. I fondi saranno utilizzati per finanziare cantieri verdi e riduzioni fiscali, coinvolgendo aziende e amministrazioni locali. Questa operazione mira a promuovere interventi più ecologici e a sostenere economicamente le imprese che operano in queste aree.

Nel cuore pulsante della Lombardia, tra i cantieri di Milano e le zone industriali della Brianza, si sta delineando una nuova rotta per il settore delle costruzioni. L’incontro tra Assimpredil Ance e Intesa Sanpaolo ha prodotto un accordo che trasforma la sostenibilità ambientale in un vantaggio economico tangibile per le imprese locali. Non si tratta solo di parole d’ordine, ma di sconti concreti sulle spese bancarie rispetta criteri precisi di decarbonizzazione e legalità. La data di riferimento è oggi, venerdì 13 marzo 2026, momento in cui questa intesa entra pienamente nel suo stadio operativo. I numeri sono già significativi: nel corso del 2025, nella provincia di Milano, Monza e Brianza sono stati erogati 5 miliardi di euro a favore di privati e aziende, con oltre 1,8 miliardi dedicati specificamente a finanziamenti sostenibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano e Brianza: 5 miliardi per cantieri verdi e sconti

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