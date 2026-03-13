Milano | dramma al Parco Nord ecco i numeri per chiedere

Un uomo sulla sessantina è stato trovato privo di vita nel primo pomeriggio di giovedì al Parco Nord, un’area verde tra Milano e Bresso. La scoperta è stata fatta da passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagini in corso per chiarire l’accaduto.

Un uomo sulla sessantina è stato trovato privo di vita nel primo pomeriggio di giovedì al Parco Nord, in un’area verde situata tra Milano e Bresso. I soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono intervenuti con due equipaggi sul posto, ma non vi era più nulla da fare per la vittima. L’incidente si è verificato nei pressi dell’ingresso di via Giancarlo Clerici, dove alcuni passanti hanno scoperto il corpo. Le autorità hanno confermato che si tratterebbe di un gesto estremo compiuto dalla persona deceduta. La presenza della polizia di Stato ha permesso di gestire l’area mentre i sanitari valutavano la situazione. La risposta del sistema sanitario e le vie d’uscita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: dramma al Parco Nord, ecco i numeri per chiedere Articoli correlati Leggi anche: Dramma al Parco Nord: uomo trovato morto nel primo pomeriggio Parco Adda Nord, grandi numeri. Tutela di ambiente ed ecosistemi. E nuovi progetti leonardeschiTutela ambientale, valorizzazione di ecosistemi e delle aree-gioiello, promozione turistica, attività didattica ed educativa, i numeri del Parco Adda... Il Tram 31 Verso il Parco Nord di Milano… Approfondimenti e contenuti su Parco Nord Discussioni sull' argomento Dramma al Parco Nord: uomo trovato morto nel primo pomeriggio; Dramma al Parco Nord: uomo trovato morto nel primo pomeriggio; Cinisello Balsamo, area multisport di via Turoldo: incontro pubblico per illustrare il progetto; Cinisello Balsamo, question time in Consiglio su Grugnotorto ed ex scuola di via Doria. Dramma al Parco Nord: uomo trovato morto nel primo pomeriggioDramma al Parco Nord di Milano. Nel primo pomeriggio di giovedì, una persona è stata trovata morta da alcuni passanti: si tratta di un uomo sulla sessantina. milanotoday.it L’Amministrazione Comunale, Parco Nord Milano e Città Metropolitana di Milano presentano la nuova area multisport di via Turoldo, un intervento d'eccellenza realizzato dal Gruppo CAP nell’ambito del Piano Urbano Integrato Spugna. Grazie a un investimen - facebook.com facebook Continuano i lavori per costruire la nuova metrotranvia a nord della città. Il tram 4 cambia servizio dal 5 marzo ed è sostituito dai bus B4 tra Niguarda e Parco Nord. Non passa da via Donatelli, via Graziano Imperatore e via Ornato (Parco Nord). Info: atm.it/it/Via x.com