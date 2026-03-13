Milano-Cortina | Italia batte record con 14 medaglie in

Il 13 marzo 2026 a Milano-Cortina, la squadra italiana ha conquistato 14 medaglie alle Paralimpiadi Invernali, stabilendo un nuovo record per il paese. La giornata ha visto numerosi atleti italiani salire sul podio, contribuendo a un risultato senza precedenti nella storia delle competizioni paralimpiche in Italia. Questo successo ha portato a un incremento dei riconoscimenti nazionali e internazionali.

La giornata del 13 marzo 2026 a Milano-Cortina segna una svolta epocale per lo sport italiano, con la spedizione azzurra che ha superato il primato storico delle Paralimpiadi Invernali di Lillehammer del 1994. Renè De Silvestro e Giacomo Bertagnolli hanno aggiunto due nuovi podi al bottino nazionale, portando il totale a 14 medaglie in un giorno unico davanti al pubblico ospitante. Questa non è solo una serie di vittorie isolate, ma l’evidenza tangibile di un sistema sportivo che sta funzionando al meglio nelle discipline invernali. Mentre De Silvestro dominava lo slalom gigante sitting, Bertagnolli completava il podio con la guida Ravelli, confermando la profondità tecnica dello sci alpino paralimpico azzurro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano-Cortina: Italia batte record con 14 medaglie in Articoli correlati Milano-Cortina 2026, De Silvestro oro nel gigante sitting e Bertagnolli argento nel gigante VI: Italia da record con 14 medaglie paralimpicheIl trentino vince lo slalom gigante sitting davanti all’olandese De Langen e al norvegese Pedersen. Leggi anche: Milano Cortina batte ogni record di medaglie! Sul podio in 8 sport, mai così tanti Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milano Cortina Italia batte record con... Temi più discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Ultime notizie, orari e risultati; Wheelchair curling, doppio misto Milano Cortina 2026: l’Italia batte la Corea all’esordio; Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 2026 - Curling: l'Italia batte la Gran Bretagna nel Doppio misto - Video; Milano Cortina: hockey paralimpico, Italia batte Germania 2-1. Milano Cortina: oro De Silvestro, 14/o podio e record assoluto ItaliaArriva nel gigante uomini seduti il sesto oro per l'Italia alle Paralimpadi invernali Milano Cortina. Rene De Silvestro ha vinto la gara sulla pista Olympia delle Tofane, battendo l'olandese Niels De ... ansa.it MILANO-CORTINA - Slalom Gigante Vision Impaired, argento a Bertagnolli, l'Italia eguaglia il record di LillehammerAlle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina Giacomo Bertagnolli, guida Andrea Ravelli, conquista l'argento nello Slalom Gigante Vision Impaired e, con tredici podi, l'Italia eguaglia il record di me ... napolimagazine.com Esselunga. . La passione per lo sport e per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 qui è di Casa, vero o falso #Esselunga - facebook.com facebook Paralimpiadi Milano-Cortina: Jacopo Luchini è oro nello snowboard, le medaglie sono 11 x.com