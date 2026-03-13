Milano-Cortina 2026 Luchini oro nel banked slalom di snowboard | primo titolo paralimpico dopo anni di beffa Italia a quota 11 medaglie

Un atleta toscano ha conquistato l'oro nel banked slalom di snowboard durante i Giochi di Milano-Cortina 2026, ottenendo il primo titolo paralimpico dopo diversi anni. Ha disputato due run di alto livello, terminando davanti ai cinesi Wang Pengyao e Jiang Zihao. Con questa vittoria, l’Italia sale a un totale di 11 medaglie in questa edizione.

Il toscano domina la categoria SB-UL con due run di altissimo livello, chiudendo davanti ai cinesi Wang Pengyao e Jiang Zihao. A PyeongChang 2018 aveva mancato il podio per tre centesimi, a Pechino 2022 era quinto per 14 centesimi. Oggi la consacrazione. Azzurri al miglior risultato di sempre con quattro ori. L’Italia festeggia un altro momento storico alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Jacopo Luchini ha conquistato la medaglia d’oro nel banked slalom maschile di snowboard, categoria SB-UL, riservata agli atleti con disabilità a uno o entrambi gli arti superiori. Un trionfo atteso una carriera intera, arrivato finalmente sul palcoscenico di casa. 🔗 Leggi su Sportface.it

Milano-Cortina 2026, Luchini oro nel banked slalom di snowboard: primo titolo paralimpico dopo anni di beffa. Italia a quota 11 medaglieIl toscano domina la categoria SB-UL con due run di altissimo livello, chiudendo davanti ai cinesi Wang Pengyao e Jiang Zihao. A PyeongChang 2018 aveva mancato il podio per tre centesimi, a Pechino ... sportface.it

Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard alle Paralimpiadi di Milano CortinaLo snowboarder italiano Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nel banked slalom alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, per la categoria SB-UL (di cui fanno parte gli atleti con una disabil ... ilpost.it

