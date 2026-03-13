Milano-Cortina 2026 l' Italia supera il record di Lillehammer anche alle Paralimpiadi

Durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie in una giornata, portando il totale a quattordici podi. Con questo risultato, l’Italia ha superato il record stabilito a Lillehammer. Le medaglie sono state vinte in diverse discipline e rappresentano un risultato significativo per la spedizione azzurra in questa edizione.

Milano-Cortina 2026 ha scritto oggi un nuovo capitolo nella storia dello sport paralimpico italiano. Con quattro medaglie conquistate nella giornata odierna, infatti, la spedizione azzurra ha raggiunto quota 14 podi, superando il record di Lillehammer 1994, che resisteva da oltre trent’anni. Il giorno è iniziato sulle piste di Socrepes con Jacopo Luchini, protagonista nello snowboard banked slalom SB-UL. L’azzurro ha chiuso la prova con il tempo di 56”28, davanti ai due atleti cinesi Wang Pengyao (56”62) e Jiang Zihao (57”03), conquistando così il suo primo oro di giornata e il quarto complessivo per l’Italia a questi Giochi. «Ci si prova sempre a pensare ad una giornata così. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Milano-Cortina 2026, l'Italia supera il record di Lillehammer anche alle Paralimpiadi Articoli correlati Milano-Cortina 2026: Italia da Record! 22 Medaglie Superano il Primato di Lillehammer, Brignone e Vittozzi Trionfano.Italia sul Podio: Milano-Cortina 2026, un’Olimpiade da Record Milano-Cortina 2026 ha consegnato all’Italia un’Olimpiade storica. Milano-Cortina 2026: Norvegia in testa, l’Italia a caccia del record di Lillehammer e lotta per le medaglie.Milano-Cortina 2026: La Norvegia Domina, l’Italia Sogna il Record di Lillehammer Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono entrate nella... Approfondimenti e contenuti su Milano Cortina 2026 l'Italia supera il... Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Ultime notizie, orari e risultati; Wheelchair curling, doppio misto Milano Cortina 2026: l’Italia batte la Corea all’esordio; L'Italia a Milano Cortina 2026: la squadra azzurra per i Giochi Paralimpici Invernali, l'elenco completo; Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou e highlights. Medagliere Paralimpiadi invernali Milano-Cortina: Italia quinta con 3 ori, domina la CinaTerminato lo spettacolo delle Olimpiadi invernali, l'attenzione del mondo dello sport si concentra ora sulle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 6 al 15 marzo ... ilmessaggero.it Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record al terzo posto!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d'Apertura andata in scena all'Arena di Verona, sono ... oasport.it La struttura, che sarà riconvertita al termine delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, era già stata oggetto di polemiche per i prezzi delle stanze. Ora Avvenire rivela gli accordi già presi tra costruttore, Comune e ordini professionali per riservare diversi posti - facebook.com facebook In totale le medaglie finora conquistate dall'Italia a Milano Cortina sono 12 - cinque ori, sei argenti e un bronzo -, seconda migliore prestazione rispetto alle 13 di Lillehammer 1994 (ma in quell’edizione non ci fu nessun oro) x.com