Milano | 3.590 antenne mappate 279 richieste scartate

A Milano, l’Arpa Lombardia ha completato la mappatura di 3.590 antenne per le telecomunicazioni presenti in città, mentre 279 richieste di installazione sono state respinte. L’operazione ha prodotto un quadro dettagliato delle strutture che trasmettono segnali radio e telefonici, offrendo una fotografia precisa delle infrastrutture di comunicazione locali.

Le onde invisibili che attraversano il cielo di Milano sono state mappate con precisione chirurgica dall’Arpa Lombardia, un’agenzia che ha trasformato la preoccupazione dei cittadini in dati tangibili. Nel 2025, l’ente ha fornito oltre novecento pareri tecnici sugli impianti di telefonia mobile, scartando quasi un terzo delle richieste per non conformità alle norme vigenti. L’attività si concentra sulla verifica dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, distinguendo tra le sorgenti fisiche e la propagazione delle onde nello spazio. Mentre i controlli diretti nelle aree abitate restano limitati a poche decine di verifiche, la macchina burocratica lavora incessantemente per garantire che ogni nuova installazione rispetti i limiti di legge stabiliti dallo Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: 3.590 antenne mappate, 279 richieste scartate Articoli correlati Milano, ecco quante antenne ci sono in zona: il report Arpa sui campi elettromagneticiTutti i dati di Arpa sulle attività del 2025 per il controllo dei campi elettromagnetici. Omoda 7 Shs-P 1.5 Tgdi da 279 Cv: pregi e difettiDopo il Suv compatto 5 e l'ammiraglia 9, per Omoda è arrivato il momento di lanciare sul mercato italiano la via di mezzo, il crossover 7, che va...