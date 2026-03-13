Milano 1848 | 14 luoghi visite guidate e il Tricolore ai

Milano nel 1848 si appresta a ricordare le Cinque Giornate con visite guidate a 14 luoghi storici e l’esposizione del Tricolore. L’evento celebra il 178° anniversario dell’insurrezione popolare di marzo, che portò alla conquista della città e le valse la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare. La commemorazione si svolge attraverso iniziative pubbliche e commemorative in vari punti della città.

La città di Milano si prepara a celebrare il 178° anniversario delle Cinque Giornate, l’insurrezione popolare del marzo 1848 che valse alla metropoli la prima delle due Medaglie d’Oro al Valor Militare. Tra il 14 e il 22 marzo 2026, un programma ricco di iniziative gratuite ma a prenotazione trasformerà i luoghi simbolo della città in spazi vivi di memoria storica. Il Comune di Milano, in collaborazione con musei, istituzioni culturali e associazioni, ha organizzato mostre documentarie, visite guidate da cadetti militari e concerti per raccontare la lotta per la libertà contro la dominazione austroungarica. Al centro della commemorazione vi... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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