Milano | 150 anni di giornalismo e il futuro

Il 13 marzo 2026, nel cuore dell’Innovation District di Milano, si è tenuto un nuovo appuntamento del ciclo ‘Il tuo mondo, domani’. L’evento ha coinvolto professionisti del settore giornalistico e rappresentanti dell’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di discutere il futuro del giornalismo in città. La giornata ha visto interventi, tavole rotonde e presentazioni di progetti legati alla comunicazione e all’informazione.

Nel cuore pulsante dell'Innovation District di Milano, il 13 marzo 2026 ha concretizzarsi un nuovo appuntamento del ciclo 'Il tuo mondo, domani'. All'interno del Milano Luiss Hub, Luciano Fontana ha ripercorso la propria carriera professionale, ponendo l'accento sulla necessità di un giornalismo verificato in tempi complessi. L'incontro, aperto dai saluti della presidente Paola Severino, ha anche celebrato i 150 anni della testata storica, presentando il volume dedicato alle sue origini. Questo evento conferma lo spazio di Via Massimo D'Azeglio come un ecosistema dove formazione e imprenditorialità sociale si fondono per affrontare le sfide attuali.