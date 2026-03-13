Milano | 11 premi Green e nuove entrate per il 2027

A Milano, l'ecosistema della distribuzione automobilistica si è riunito per il primo appuntamento del 2026 di Top Dealers Italia, un evento che ha visto la consegna di 11 premi Green e l'annuncio di nuove entrate previste per il 2027. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti di concessionarie e aziende del settore, concentrandosi sulle novità e sui riconoscimenti legati alla sostenibilità.

La scena si svolge a Milano, dove l’intero ecosistema della distribuzione automobilistica ha fatto tappa per il primo appuntamento del 2026 di Top Dealers Italia. Organizzato da Caval Service e sostenuto dall’Unrae, questo incontro non è solo un raduno, ma una piattaforma viva dove concessionari e partner dell’innovazione automotive si confrontano su sfide concrete. L’atmosfera è quella di un laboratorio aperto: tra momenti istituzionali e due talk show dedicati alle nuove generazioni dei dealer e alle startup del settore. L’evento punta dritta al cuore del cambiamento in corso, premendo sul pulsante della sostenibilità con la consegna degli 11 riconoscimenti Green Top Dealers Italia 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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