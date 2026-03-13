Milano | 105 mq senza muri solo mobili divisori

Un appartamento milanese di 105 metri quadri subisce una trasformazione radicale al settimo piano di un edificio degli anni '50. La ristrutturazione elimina tutte le suddivisioni interne preesistenti per creare spazi aperti definiti da mobili divisori. L'intervento ha comportato il rifacimento completo dei pavimenti e delle finiture, mantenendo l'impianto di riscaldamento a pannelli radianti a soffitto e aggiungendo un sistema di climatizzazione canalizzato. Al posto delle vecchie pareti in muratura, la separazione tra giorno e notte avviene tramite composizioni su misura che sfruttano al meglio le aree centrali. La tabula rasa dello spazio. L'operazione inizia con la demolizione totale dei tramezzi esistenti che frammentavano l'abitazione in piccole stanze.