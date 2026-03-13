Milan vince lo scudetto immaginario | 9 punti su 9 contro

Il Milan ha ottenuto tre vittorie consecutive contro l’Inter, vincendo tutte e tre le sfide e accumulando nove punti sui nove disponibili. La classifica della Serie A mostra una situazione inaspettata, con l’Inter in testa, ma i risultati diretti tra le due squadre raccontano una storia diversa. Questi incontri tra i rossoneri e i nerazzurri sono stati decisivi per la classifica attuale.

La classifica della Serie A, in apparenza dominata dall'Inter, nasconde un paradosso statistico che ribalta le gerarchie consolidate. Un'analisi incrociata dei dati rivela che il Milan vince lo scudetto immaginario tra le prime tre squadre, mentre la capolista attuale mostra fragilità nei confronti diretti. La realtà dei numeri smonta l'idea di una certezza assoluta per i nerazzurri, evidenziando come il vantaggio di sette lunghezze sia costruito prevalentemente sui punti raccolti contro le ultime classificate. Le cifre parlano chiaro: nel confronto diretto tra Inter, Milan e Napoli, i rossoneri hanno raccolto nove punti su nove disponibili, vincendo tutte le sfide contro le rivali dirette.