L'ex bomber ucraino è stato ospite al centro sportivo del Milan, dove ha incontrato l'allenatore Allegri e il direttore sportivo Tare. Durante la visita, ha scambiato un saluto con i presenti, suscitando attenzione tra tifosi e staff. La visita si è svolta in un clima informale, senza annunci ufficiali o comunicazioni particolari da parte del club.

I vecchi amici sono sempre i benvenuti. E questo per il Milan è un amico davvero speciale. Un amico d'oro, o meglio: da Pallone d'oro. Andriy Shevchenko a due giorni dalla sfida con la Lazio ha fatto visita a Milanello, per lui luogo del cuore. Un posto dove Andriy torna sempre molto volentieri, anche se ormai sono passati vent'anni da quando lo frequentava lui. L'ucraino ha salutato tutti i giocatori, soffermandosi in particolare con Modric e Leao (qualche consiglio utile per Rafa?). Ha chiacchierato un po' con Tare e Allegri e poi ha assistito all'allenamento. Una rimpatriata - non certo la prima e sicuramente non l'ultima - che ha fatto piacere a tutto l'ambiente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, ti carica Sheva! L'ex bomber ucraino in visita

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