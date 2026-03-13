Il Milan si prepara a una sfida importante con l’obiettivo di recuperare terreno in classifica, con il grande ex Maldini tra i protagonisti. L’allenatore Allegri ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di conquista del titolo, mentre la squadra di Sarri si presenta con l’intenzione di consolidare la propria posizione. La partita si gioca oggi in un clima di grande attesa.

Tra il Milan e il sogno scudetto c’è di mezzo ancora una volta la Lazio. Vi ricorda qualcosa? Nel 2022 la vittoria all'Olimpico - griffata da Tonali nel recupero - aveva ridato slancio ai rossoneri per la rimonta sull’Inter. Quest’anno il vantaggio dei nerazzurri è più consistente (7 punti), ma il Diavolo è tornato a sperare dopo il successo nel derby. Certo, i margini di errore sono ridotti al minimo, a partire dalla trasferta in casa di una Lazio tornata a vincere nell’ultimo turno dopo un digiuno di quattro partite. Le motivazioni però sono tutte dalla parte dei rossoneri, imbattuti in sette degli ultimi nove incroci contro i biancocelesti: la visione MyCombo di Sisal Tipster parte dalla vittoria degli uomini di Allegri, combinata con un numero complessivo di reti compreso tra due e cinque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, sulla strada per la rimonta c'è il grande ex Maldini

