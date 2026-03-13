Milan Sabatini sul tocco di Ricci | Io avrei dato rigore ma apprezzo la spiegazione degli arbitri

Sandro Sabatini, giornalista di 63 anni, ha commentato l'intervento di Ricci durante la partita tra Milan e Inter. Sabatini ha affermato che, a suo avviso, sarebbe stato giusto assegnare il rigore per il tocco dell’avversario, ma ha anche apprezzato la spiegazione fornita dagli arbitri sulla decisione. La discussione si è concentrata sulla valutazione del contatto e sulla interpretazione delle regole da parte dei giudici di gara.

Nel suo intervento sulle frequenze di 'Radio Marte', Sandro Sabatini è tornato a parlare del tocco di braccio di Ricci in Milan-Inter che aveva scatenato non poche polemiche dei tifosi nerazzurri. Il noto giornalista ha fatto anche il punto sulla corsa scudetto, che il Diavolo ha riacceso con la vittoria nel derby. Di seguito, un estratto delle sue parole. “La corsa scudetto nella sostanza non si è riaperta. Il fallo di mano di Ricci in Milan-Inter ha alimentato tante polemiche, credo che ci sia molta difficoltà a valutare il fallo di mano considerando solo quel fermo immagine con l’inquadratura stretta. Io sono per il 90% è rigore, il 10% no". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

