Milan ospite speciale all’allenamento odierno | presente Shevchenko

Oggi a Milanello, il centro sportivo del Milan, la squadra ha ricevuto la visita di Andriy Shevchenko, leggenda del club. L’ex attaccante ha assistito all’allenamento, incontrando i giocatori e lo staff tecnico. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, offrendo un momento di confronto tra passato e presente del club. La visita si è svolta senza ulteriori eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

Nel frattempo, all'allenamento di oggi in preparazione alla prossima sfida, era presente un ospite speciale. A seguire da vicino l'allenamento di Max c'era la leggenda rossonera Andriy Shevchenko. Lo racconta l'inviato di 'Sky Sport' a seguito del Milan Peppe Di Stefano, aggiungendo che il Pallone d'Oro ucraino si è soffermato a parlare più a lungo proprio con Allegri, Rafael Leao e Luka Modric. LEGGI ANCHE: Evoluzione, gioco e la critica di Adani: siamo sicuri che la tattica di Allegri non sia il 'futuro'? Poi Peppe Di Stefano ha parlato anche delle possibili scelte del livornese per la trasferta nella Capitale.