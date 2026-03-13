Milan-Lazio | sfida cruciale

Alla viglia della 29ª giornata di Serie A, si avvicina la partita tra Lazio e Milan, in programma domenica 15 marzo alle 20.45 allo Stadio Olimpico. La sfida rappresenta un momento importante per le squadre in corsa per posizioni di classifica. I giocatori sono pronti a scendere in campo, determinati a portare a casa i tre punti.

Alla vigilia della 29ª giornata di Serie A, la sfida Lazio-Milan di domenica 15 marzo alle 20.45 allo Stadio Olimpico si preannuncia cruciale per le ambizioni rossonere. Il Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal 1-0 nel Derby contro l’Inter (che ha ridotto il gap a -7 punti: 60 vs 67), arriva con motivazioni altissime per blindare il secondo posto, tenere viva la speranza Scudetto e consolidare la qualificazione Champions (+9 sulla quinta). La Lazio di Maurizio Sarri, invece, è reduce da un 2-1 sul Sassuolo che ha interrotto una striscia di quattro partite senza vittorie, ma ha poco da chiedere al campionato: lontana dall’Europa e proiettata più verso la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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