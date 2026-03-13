Milan-Inter | derby di mercato

Il Derby della Madonnina si trasforma in una sfida anche sul fronte delle trattative di mercato. Milan e Inter stanno cercando di aggiudicarsi un giocatore che interessa entrambe le società, con incontri e dialoghi ancora in corso. La disputa si gioca tra le due squadre milanesi, che cercano di rafforzare le proprie rose prima della fine della sessione di mercato.

Il Derby della Madonnina si sposta dal campo al calciomercato: Milan e Inter sono in lotta per uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano, Gustavo Zabarelli, fantasista classe 2009 del São Paulo FC, già soprannominato in patria “il nuovo Kakà” per il suo stile di gioco elegante, visione e capacità di inventare. Secondo quanto riportato da Il Giornale e rilanciato da diverse testate italiane (tra cui MilanNews.it, FCInter1908 e SempreMilan), i due club milanesi hanno messo gli occhi sul giovane italo-brasiliano, in possesso del doppio passaporto. Il 16enne (nato nel 2009) gioca come trequartista o attaccante centrale nelle giovanili del Tricolor paulista, dove si è imposto come uno dei migliori prospetti sudamericani della sua generazione. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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