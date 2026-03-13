In un’intervista, Galliani racconta i suoi 31 anni di matrimonio, evidenziando la passione che ha mantenuto viva nel tempo nonostante la distanza. Ricorda anche i momenti passati nel settore calcistico, dove si definisce “il Condor” e parla di sogni e ambizioni di grandezza. Le sue parole rivelano un mix di ricordi personali e professionali di lunga data.

Trentuno anni di matrimonio non si possono dimenticare, a maggior ragione se corroborati da una passione che, incurante del tempo e della distanza, continua ad ardere. Quella di Adriano Galliani per il Milan è una fiammella che non si spegnerà mai, e l’ex amministratore delegato lo ha ribadito anche nelle scorse ore ai microfoni del podcast Colpi da Maestro. Diversi i temi trattati, tutti rigorosamente a tinte rossonere. Una vita da Condor del calciomercato. A 81 primavere compiute, Galliani è stato assoluto protagonista dell’ultimo mezzo secolo del nostro calcio. Esultanze appassionate, l’immancabile cravatta gialla per le grandi occasioni e un soprannome che lo accompagna da una vita: il Condor. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, i ricordi a cuore aperto di Galliani: “Pensavamo in grande e io ero il Condor…”

