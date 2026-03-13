Milan guarda chi si rivede!? Visita speciale di Shevchenko a Milanello Tutti i dettagli su quanto successo

L’ex attaccante del Milan ha fatto visita a Milanello, incontrando alcuni membri dello staff e visitando gli spazi del centro sportivo. La visita di Shevchenko si è svolta in un contesto informale e senza comunicazioni ufficiali. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata e il motivo dell’incontro rimane riservato. La presenza dell’ex calciatore ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

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