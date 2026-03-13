Milan Bartesaghi incontra i tifosi | autografi e foto con la quarta maglia

Davide Bartesaghi ha incontrato i tifosi nel Milan Store di via Dante, dove ha firmato autografi e scattato foto indossando la quarta maglia. L'evento, organizzato per i sostenitori del club, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati che hanno potuto incontrare il calciatore e ottenere ricordi personalizzati dell'incontro. La sessione si è svolta in un clima di cordialità e entusiasmo.

