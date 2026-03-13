Migranti | in 19 sbarcati ad Alicudi avvistati da un pescatore

Nella notte diciannove migranti di nazionalità iraniana e irachena sono sbarcati ad Alicudi, l’isola più isolata dell’arcipelago delle Eolie. Sono stati avvistati da un pescatore mentre arrivavano sulla costa, e successivamente sono stati individuati dalle forze di polizia. L’evento si è verificato durante le ore notturne, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o le operazioni di soccorso.

