Nella notte, diciannove migranti di nazionalità iraniana e irachena sono arrivati sull’isola di Alicudi, la più remota delle Eolie. Gli uomini sono stati soccorsi e fatti sbarcare sulla piccola isola, che si trova nel Mar Tirreno. Nessun altro dettaglio sulle operazioni di salvataggio o sulle condizioni dei migranti è stato reso noto.

Diciannove migranti, di nazionalità iraniana e irachena, sono stati sbarcati nella notte ad Alicudi, l'isola più remota delle Eolie. Sono tutti uomini e sono stati lasciati nella zona di Ponente, alle spalle del centro abitato, in una zona alquanto impervia. Ad avvistarli alle prime luci dell'alba un pescatore che ha lanciato l'allarme, allertando la Guardia costiera di Lipari. Successivamente sono stati soccorsi da un barchino che, con una serie di viaggi, li ha trasportati nel porto dell'isola dove sono stati rifocillati dagli abitanti. Sono tutti in buone condizioni di salute e ben vestiti. Nessuna traccia dell'imbarcazione con la quale hanno raggiunto la costa dell'isola. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Migranti: in 19 sbarcati ad Alicudi, avvistati da un pescatoreABBONATI A DAYITALIANEWS L’arrivo nella notte sull’isola Nella notte diciannove migranti di nazionalità iraniana e irachena sono sbarcati ad Alicudi,...

Soccorso un altro barcone: sbarcano in 95 a Lampedusa, 3 migranti in ospedaleTre dei 95 migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa, dopo il soccorso del barcone di 12 metri sul quale viaggiavano fatto dalla motovedetta...

Approfondimenti e contenuti su Migranti in 19 sbarcano ad Alicudi

Temi più discussi: Ocean Viking attesa lunedì ad Ancona: salito il numero dei migranti a bordo, altri 64 naufraghi recuperati in mare; Questura di Ancona: i servizi attuati per lo sbarco della nave Ocean Viking; Ocean Viking fa il suo ingresso in porto: a bordo 100 migranti, tra cui 20 minori; Ocean Viking in arrivo al porto di Ancona: a bordo 36 migranti, tra loro 8 minori soli.

Migranti: in 19 sbarcati ad Alicudi, avvistati da un pescatoreDiciannove migranti, di nazionalità iraniana e irachena, sono stati sbarcati nella notte ad Alicudi, l'isola più remota delle Eolie. Sono tutti uomini e sono stati lasciati nella zona di Ponente, alle ... ansa.it

Sbarcati ad Ancona cento migranti dalla Ocean Viking. Ci sarebbero anche vittime di tratta di organiSono stati soccorsi nei giorni scorsi in due distinti salvataggi in mare. La maggior parte sono molto giovani.Tra loro diciannove minori ... rainews.it

Bisogna avvisare Annalisa Chirico che i migranti riportati in Italia dall'Albania, i quali hanno fatto domanda di asilo, non possono essere temporaneamente rimpatriati non perché lo hanno deciso i giudici, ma perché lo dispone la legge europea. Ma soprattutto x.com

Peter Gomez. . Il centro per migranti in Albania è rimasto quasi vuoto per mesi. Poi improvvisamente è stato riempito. . Perché La riaposta è sorprendete. E nasconde una furbata politica. Guardate #PeterGomez - facebook.com facebook