Mickey Rourke è stato sfrattato dalla sua abitazione a Los Angeles, un’immobile che un tempo apparteneva al celebre giallista Raymond Chandler. La motivazione ufficiale è il mancato pagamento di 60mila dollari di affitto arretrato. La procedura di sfratto si è conclusa dopo che sono trascorsi pochi giorni dal mancato pagamento. La casa ora è stata riconsegnata, segnando la fine della vicenda.

Era solo una questione di giorni ed è accaduto. Mickey Rourke è stato cacciato dalla sua casa di Los Angeles – già dimora del famoso giallista Raymond Chandler – per non aver pagato 60mila dollari di affitto arretrato. Un tribunale di Los Angeles ha reso esecutivo lo sfratto della ex star celebre negli Anni Ottanta, deliberando a favore del suo padrone di casa Eric Goldie. Rourke a TMZ aveva confermato che non aveva pagato il canone perché la casa sarebbe stata infestata dai topi. Candidato agli Oscar e vincitore di un Golden Globe, Rourke aveva apparentemente lanciato una colletta, poi sconfessata, per permettergli di trovare un alloggio quando era arrivata la prima indicazione dello sfratto alle porte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mickey Rourke sfrattato dalla sua casa a Los Angeles : non ha pagato 60mila di dollari di affitto arretrato

