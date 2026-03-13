Michigan sparatoria in una sinagoga | famiglia assalitore ucciso sterminata da raid israeliano in Libano

In Michigan, una sparatoria si è verificata in una sinagoga, con un assalitore ucciso durante l'evento. La famiglia dell'uomo è stata colpita in modo fatale in un raid israeliano avvenuto in Libano. L’aggressore aveva 41 anni, era nato in Libano e aveva ottenuto la cittadinanza statunitense. La polizia ha confermato i dettagli sull’incidente e sulle vittime coinvolte.

Ayman Mohamad Ghazali, 41 anni, cittadino nato in Libano e naturalizzato statunitense. Questa l'identità dell'attentatore neutralizzato dalle forze dell'ordine che stanno indagando per terrorismo Diversi suoi parenti libanesi sarebbero stati uccisi in un recente attacco israeliano nel contesto degli scontri tra Israele e il gruppo terroristico Hezbollah, sostenuto dall'Iran. Un dettaglio non indifferente che potrebbe identificare il movente dell'uomo che ha guidato contro lasinagoga Temple of Israel, alla periferia di Detroitin Michigan e ha aperto il fuoco contro gli agenti della sicurezza prima di essere ucciso. L'incubo di attentati negli Stati Uniti, in rappresaglia all'attacco di Washington e Tel Aviv contro Teheran, potrebbe essere così manifestato.