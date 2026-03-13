Un uomo ha sfondato con un furgone la porta di una sinagoga a West Bloomfield, nel Michigan, ieri. Si è scoperto che aveva perso quattro membri della famiglia in un attacco aereo in Libano la settimana scorsa. La polizia ha fermato l’uomo sul posto e ora indaga sul suo gesto. La comunità locale si trova a fare i conti con quanto accaduto.

L’uomo che ieri si è lanciato con il suo furgone contro la sinagoga di West Bloomfield in Michigan aveva perso quattro familiari in un attacco aereo in Libano la settimana precedente. E’ quanto riferito da un imam di Dearborn Heights, in Michigan, e da un funzionario libanese che ha dichiarato di conoscere l’uomo e la sua famiglia, secondo quanto riporta il New York Times. L’aggressore è stato identificato dalle autorità federali come Ayman Mohamad Ghazali, un cittadino statunitense naturalizzato di 41 anni, nato in Libano. Viveva nei dintorni di Detroit, dove questa settimana una moschea ha ospitato una cerimonia commemorativa per i suoi familiari rimasti uccisi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Michigan, assalitore sinagoga aveva perso dei familiari in raid israeliano in Libano

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