Recenti indiscrezioni rivelano che la showgirl è stata avvistata mano nella mano con l'attore, conosciuto per essere stato l'ex di una politica italiana. L'incontro tra i due sarebbe avvenuto a Roma e si dice che tra loro ci sia stata una certa complicità. Non ci sono conferme ufficiali, ma le immagini hanno fatto notizia.

Il quarantunenne Giulio Berruti, dentista e attore di successo, ha conquistato la popolarità con diverse fiction, tra cui La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, Il falco e la colomba e Sangue caldo. Negli ultimi anni cinque anni, tuttavia, era è balzato agli onori delle cronache soprattutto per via della storia d'amore con l'ex ministra Maria Elena Boschi. I due sembravano innamoratissimi e più volte avevano raccontato il loro desiderio di diventare genitori («Ci proviamo da tempo», aveva confidato lui durante la sua partecipazione a Pechino Express). Invece lo scorso ottobre, a sorpresa, era arrivata la notizia della rottura. Michelle Hunziker ha alle spalle due matrimoni: quello con Eros Ramazzotti, padre della sua primogenita Aurora, e quello con Tommaso Trussardi, da cui ha avuto Sole e Celeste. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michelle Hunziker ha un nuovo amore? «È stata vista mano nella mano con Giulio Berruti, l'ex di Maria Elena Boschi»

