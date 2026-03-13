Michelangelo Dome, la nuova super cupola aerea, sarà sottoposta a test in Ucraina, segnando un passo importante nel settore aerospaziale. Leonardo, azienda coinvolta, si concentra su tecnologie come cybersecurity, supercalcolo, intelligenza artificiale e gestione dei dati per sviluppare soluzioni innovative. La sperimentazione si inserisce in un progetto più ampio che mira a migliorare le capacità e l’efficienza delle strutture aeronautiche.

Cybersecurity, supercalcolo (Hpc), intelligenza artificiale e dati costituiscono la spina dorsale della futura traiettoria di Leonardo. Il gruppo ha presentato l’aggiornamento del piano industriale 2026-2030 che prosegue la strategia di crescita virtuosa tracciata negli ultimi tre anni e prevede ordini cumulati per 142 miliardi e ricavi cumulati per 126. Questo avverrà nel segno della trasformazione voluta dall’ad di Leonardo, Roberto Cingolani, che ha portato l’azienda verso l’assetto di ’one company’ multinazionale in grado di intercettare, tracciare e neutralizzare tutte le nuove minacce, comprese quelle non convenzionali. Questo anche grazie alla piattaforma multidominio Michelangelo Dome, che rappresenta la declinazione completa della capacità di valorizzare asset e competenze su tutti i domini (aria, terra, mare, spazio e cyber). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Michelangelo Dome. La super cupola aerea sarà testata in Ucraina

