Meteo torna la neve | italiani increduli Cosa ci aspetta

Una perturbazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo centrale, portando una nuova ondata di maltempo in Italia. La neve sta tornando in alcune regioni del Paese, sorprendendo gli abitanti. Le previsioni indicano che questa condizione meteo persisterà nei prossimi giorni, influenzando il traffico e le attività quotidiane. La situazione viene monitorata dalle autorità competenti.

Una nuova fase di maltempo in Italia è in arrivo per effetto di una perturbazione di origine atlantica diretta verso il Mediterraneo centrale. Dopo alcuni giorni più stabili, la tendenza per il periodo del 13, 14 e 15 marzo 2026 indica un cambiamento graduale ma netto, con piogge più diffuse, un generale rinforzo dei venti e un calo della quota neve. Meteo Italia, peggioramento in arrivo. Il peggioramento dovrebbe manifestarsi con maggiore decisione a partire dalle regioni settentrionali, per poi coinvolgere in modo più irregolare il resto della Penisola. Il rientro di aria più fresca favorirà un progressivo abbassamento del limite delle nevicate sulle Alpi e, in alcune aree, anche a quote collinari tra la fine di sabato e la giornata di domenica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

