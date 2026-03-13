Venerdì sera a Roma le previsioni indicano cieli prevalentemente sereni, con temperature in lieve calo rispetto alle ore precedenti. Il meteo prevede condizioni stabili per tutto il giorno, con assenza di piogge e venti moderati. Le temperature massime sono previste intorno ai valori diurna, mentre le minime si attestano sotto la media stagionale. La situazione atmosferica resta stabile anche nelle ore serali.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro di stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo tutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-03-2026 ore 19:15

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