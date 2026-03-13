Meteo Roma del 13-03-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino, il meteo a Roma prevede cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata del 13 marzo 2026 si presenta con condizioni climatiche stabile, senza precipitazioni significative. La temperatura è prevista in aumento rispetto ai giorni precedenti, e il vento resta debole. Le previsioni indicano un inizio di giornata tranquillo per la capitale.

meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro giardino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino nubi basse. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

