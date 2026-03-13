Meteo | Previsioni per sabato 14 marzo

Per sabato 14 marzo, le previsioni indicano a Modena cieli prevalentemente poco o parzialmente nuvolosi durante tutta la giornata, senza segnalazioni di pioggia.

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1906m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sui litorali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla pianura romagnola cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 14 febbraio 2026.

Previsioni meteo per sabato 14 marzo 2026

