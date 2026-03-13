Meteo le previsioni in Campania per venerdì 13 marzo 2026

Per venerdì 13 marzo 2026, le previsioni meteo in Campania indicano condizioni di cielo prevalentemente sereno, con alcune aree che potrebbero vedere la presenza di nuvolosità sparsa. Le temperature sono previste in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, mentre i venti soffieranno generalmente deboli o moderati. Non sono attese precipitazioni significative lungo tutta la regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 11 marzo 2026. Avellino – Oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1940m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

