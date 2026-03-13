Meta introduce l'intelligenza artificiale in Facebook Marketplace, migliorando le risposte automatiche e i annunci pubblicati tramite foto. La novità riguarda la possibilità di ottenere risposte immediate e di creare annunci più efficaci grazie a sistemi automatizzati. L'azienda ha annunciato questa implementazione senza indicare date precise di lancio o dettagli tecnici specifici.

Meta sta rivoluzionando il commercio online con l’integrazione dell’intelligenza artificiale in Facebook Marketplace. A partire da oggi, i venditori potranno delegare le risposte ai messaggi degli acquirenti a un sistema automatico basato su Meta AI. Questa innovazione mira a eliminare la gestione manuale delle richieste ripetitive riguardanti la disponibilità dei prodotti. L’annuncio è arrivato giovedì scorso e segna una svolta nella modalità di interazione tra chi vende e chi acquista sulla piattaforma sociale. Non si tratta solo di rispondere alle domande, ma di generare elenchi di vendita completi partendo da una semplice immagine. Il sistema utilizza i dati della scheda prodotto per costruire risposte coerenti su prezzo, luogo di ritiro e stato dell’oggetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta AI: risposte automatiche e annunci da foto

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