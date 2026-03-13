MessinaYouthTalks 2026 | RELazioni con i giovani al Palacultura

Messina si prepara ad accogliere MessinaYouthTalks 2026 – “RELazioni”, l’appuntamento dedicato alle nuove generazioni che lunedì 16 marzo 2026, dalle ore 8.30 alle 13.30, porterà al Palacultura “Antonello da Messina” idee, esperienze e visioni dei giovani della città e dell’area metropolitana. Il tema scelto per questa edizione, “RELazioni”, invita a riflettere sul valore dei legami umani in una società sempre più segnata dall’iperconnessione digitale e, allo stesso tempo, da nuove forme di isolamento sociale. Empatia, ascolto, collaborazione e costruzione di relazioni autentiche diventano così elementi centrali per il benessere personale e per la coesione delle comunità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

