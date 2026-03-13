Messina | voto confermato per il 24 e 25 maggio

A Messina, le elezioni sono state confermate per il 24 e 25 maggio dopo le dimissioni di Federico Basile, che hanno sbloccato la procedura elettorale. La data scelta per il voto è stata ufficializzata, consentendo di avviare le procedure necessarie per le consultazioni. La decisione è stata resa nota in seguito alla situazione politica che si è venuta a creare.

Le dimissioni di Federico Basile hanno sbloccato la procedura elettorale a Messina, fissando il ritorno alle urne per i giorni 24 e 25 maggio. La Regione Siciliana ha confermato che le competenze legislative sulla materia sono di sua esclusiva competenza, chiudendo ogni dibattito sul possibile rinvio del voto. La questione era apparsa complessa quando l’ex magistrato Angelo Giorgianni e il candidato Gaetano Sciacca avevano sollevato dubbi sull’iter amministrativo. Tuttavia, il Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha emesso una nota ufficiale che ribalta completamente lo scenario. Il documento chiarisce in modo netto che la gestione delle elezioni comunali spetta alla Regione Siciliana e non allo Stato centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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