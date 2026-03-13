Il 17 marzo, a Messina, si terrà una fiaccolata in piazza Duomo. La manifestazione è stata organizzata in memoria di Daniela, e coinvolgerà cittadini e associazioni locali. L’evento si svolgerà in un clima di dolore e di rabbia, con la partecipazione di molte persone che vogliono ricordare l’avvenimento e manifestare il loro sentimento.

La città di Messina si prepara a vivere un momento di dolore collettivo e di rabbia contenuta, mentre il 17 marzo prossimo sarà la data fissata per una fiaccolata in piazza Duomo. Il dramma ha avuto inizio con l’omicidio di Daniela Zinnanti, uccisa a coltellate dal suo ex compagno Santino Bonfiglio, che ha già confermato il fatto durante l’interrogatorio al carcere di Gazzi. L’evento tragico è solo l’ultimo episodio di una lunga storia di violenza domestica, dove la vittima aveva cercato aiuto a febbraio finendo ricoverata all’ospedale Piemonte dopo essere stata aggredita. Una catena di segnali ignorati. Il quadro emerge chiaramente dalle parole della donna registrate in un audio inviato a un amico poco prima della sua morte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Messina in fiamme: 17 marzo, fiaccolata per Daniela

