A Messina, Giovanni Caruso ha annunciato il suo passaggio dal centrodestra a Sud chiama Nord, confermato anche da Marcello Scurria durante un evento elettorale. La decisione di Caruso cambia gli equilibri politici locali, mentre il centrodestra si trova a dover affrontare una fase di instabilità. La notizia ha attirato l’attenzione sulla recente evoluzione della scena politica nella città.

La scena politica messinese si sta riscrivendo con l’annuncio di un passaggio di campo significativo che vede Giovanni Caruso lasciare la coalizione di centrodestra per unirsi a Sud chiama Nord, una mossa che Marcello Scurria ha confermato pubblicamente durante il suo giro elettorale. Questo movimento segue le dimissioni già avvenute di Mirko Cantello e Sara Di Ciuccio, segnando una erosione del fronte di opposizione nel contesto delle imminenti elezioni comunali. La dichiarazione di Scurria, secondo cui il mercato della politica è in continuo movimento, sottolinea come le alleanze siano fluide e soggette a cambiamenti rapidi basati su opportunità personali o strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: Caruso cambia campo, il centrodestra si sgretola

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