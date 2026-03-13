Mercedes GLB ibrida | 190 CV 7 posti e ordini aperti

Mercedes-Benz ha avviato le prenotazioni della nuova GLB ibrida, un SUV con motore da 190 cavalli e capacità di sette posti. Il veicolo si propone come opzione a metà strada tra l’auto completamente elettrica e quella tradizionale con motore a combustione. Gli interessati possono ora effettuare ordini per questo modello, che si distingue per le caratteristiche tecniche e la configurazione interna.

Mercedes-Benz ha aperto le prenotazioni per la nuova GLB ibrida, un modello che si posiziona come alternativa alla versione elettrica pura. Il listino parte da 49.516 euro per la configurazione base, offrendo una soluzione pratica cerca versatilità senza rinunciare all’efficienza. L’offerta include tre livelli di potenza fino a 190 CV e la possibilità di scegliere tra trazione anteriore o integrale 4MATIC. L’abitacolo mantiene la flessibilità unica del modello, permettendo di passare da cinque a sette posti in base alle esigenze familiari. Un’alternativa concreta all’elettrico puro. Il mercato dei SUV compatti si amplia con questa nuova proposta che non esclude il motore termico ma lo potenzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercedes GLB ibrida: 190 CV, 7 posti e ordini aperti Articoli correlati Mercedes-benz glb elettrica 7 posti prenotazioni aperte a hong kong in arrivo nel secondo trimestre 2026la nuova mercedes-benz glb elettrica a sette posti arriva a hong kong con apertura alle prenotazioni e propone due varianti: una configurazione a... Tesla Model Y a 7 posti, aperti gli ordini per l'Italia: autonomia, prezzi e versioniSi arricchisce della Model Y Premium Long Range a trazione integrale (Awd) con configurazione a sette posti la gamma italiana della casa... Nuova Mercedes GLB: il SUV a 7 posti è tutto nuovo Contenuti utili per approfondire Mercedes GLB ibrida 190 CV 7 posti e... Temi più discussi: Mercedes GLB ibrida: motore, consumi, prezzi e caratteristiche; Foto - Mercedes GLB Hybrid (2026); Nuova Mercedes GLB Hybrid 2026: il SUV a 7 posti sfida i consumi. Ecco il listino prezzi completo; Nuova Mercedes GLB Hybrid: prezzo, motori e caratteristiche del SUV a 7 posti. Mercedes GLB ibrida: motore, consumi, prezzi e caratteristicheScopri la Mercedes GLB ibrida: motore 1.5 turbo mild hybrid, consumi ridotti, trazione anteriore o integrale. Caratteristiche e prezzi. newsauto.it Dopo la versione elettrica, ecco la nuova Mercedes GLB ibridaMercedes affianca alla versione elettrica una nuova gamma di ibride a due e quattro ruote motrici. Fino a sette posti e tanto spazio per la famiglia ... dmove.it La Mercedes parte fortissimo a Shanghai con la doppietta Russell-Antonelli nella prima e unica sessione di libere del GP di Cina. Ferrari sotto i riflettori con la nuova ala “Macarena”, tra segnali positivi e qualche criticità emersa in pista - facebook.com facebook #Ferrari, contro questa #Mercedes non c'è nulla da fare: il dato in pista che lascia #Hamilton incredulo x.com