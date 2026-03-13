Mercedes da paura a Shanghai Ferrari già costretta a inseguire

Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Cina 2026, Mercedes ha segnato il miglior tempo, mettendo in evidenza un vantaggio rispetto alle altre scuderie. Ferrari si è posizionata subito dietro, già in difficoltà nel tenere il passo. La pista di Shanghai ha mostrato chiaramente le differenze tra le monoposto in questa fase di qualificazione.

La prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Cina 2026 ha lanciato un messaggio molto chiaro al paddock: al momento, la Mercedes sembra avere qualcosa in più rispetto a tutti. Sul circuito di Shanghai, infatti, George Russell ha chiuso davanti a tutti precedendo il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, confermando. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Dominio Mercedes, ma la Ferrari è vicina nelle prestazioni in gara. E a Shanghai...Il confronto prestazionale tra Ferrari e Mercedes nel GP di Australia si basa su dei punti cardine ben precisi.

Leggi anche: Leclerc: "A Shanghai Ferrari più vicina alle Mercedes". Hamilton: "Il team lavora duro"

Approfondimenti e contenuti su Mercedes da paura a Shanghai Ferrari...

Temi più discussi: Mercedes-Benz Classe E 300 de: l’ibrida elettrica-diesel che sfida il mercato; Mercedes-Benz VLE: 5 metri e 30 di opulenza elettrica su quattro ruote (sterzanti) - VIDEO | Quattroruote.it; GP Australia, qualifiche: è tornata la Mercedes, prima fila da urlo; Regolamento e zone grigie: il segreto della Mercedes che fa volare Russell e Kimi.

Mercedes da paura a Melbourne: Russell in pole, Antonelli stupisce. Ferrari indietroLe qualifiche del GP d'Australia inaugurano il Mondiale 2026 con un segnale fortissimo: la Mercedes è subito riferimento e si prende la prima fila. George Russe ... sportface.it

Incidente Kimi Antonelli/ Paura per il pilota Mercedes di Formula 1, ma è illesoIncidente Kimi Antonelli: paura per il pilota Mercedes di Formula 1, ma è rimasto illeso, da accertare chi fosse alla guida INCIDENTE KIMI ANTONELLI: PAURA PER IL PILOTA MERCEDES A SAN MARINO Andrea ... ilsussidiario.net

#Mekies: "Il gap da Mercedes e Ferrari è importante ed è a metà tra curve e rettilinei. Lo sviluppo però sarà importante" #F1 #ChineseGP x.com

Buongiorno cerco notizie su questo modello di Mercedes G personalizzato da Introzzi grazie - facebook.com facebook