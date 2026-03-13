Mercedes da paura a Shanghai Ferrari già costretta a inseguire
Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Cina 2026, Mercedes ha segnato il miglior tempo, mettendo in evidenza un vantaggio rispetto alle altre scuderie. Ferrari si è posizionata subito dietro, già in difficoltà nel tenere il passo. La pista di Shanghai ha mostrato chiaramente le differenze tra le monoposto in questa fase di qualificazione.
La prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Cina 2026 ha lanciato un messaggio molto chiaro al paddock: al momento, la Mercedes sembra avere qualcosa in più rispetto a tutti. Sul circuito di Shanghai, infatti, George Russell ha chiuso davanti a tutti precedendo il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, confermando.
