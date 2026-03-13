Sul mercato della Juventus, i dirigenti sono già al lavoro per individuare almeno due giocatori che arriveranno a parametro zero a giugno. Le trattative sono in corso, e diversi profili di livello internazionale sono nel mirino della società. La strategia mira a rafforzare la rosa senza costi di trasferimento, concentrandosi su nomi di spicco pronti a cambiare maglia nel prossimo mercato estivo.

Mercato Juventus le indiscrezioni svelano le grandi manovre per arrivare a parametro zero su profili di caratura internazionale per l’estate. Il mercato Juventus si accende con largo anticipo in vista della sessione estiva. Le indiscrezioni rilanciate da Matteo Moretto confermano che la dirigenza è costantemente al lavoro per rinforzare la rosa. L’obiettivo primario è sfruttare le occasioni offerte dai giocatori senza contratto, evitando esborsi per i cartellini. Nelle scorse ore sono partiti sondaggi esplorativi per capire i costi reali e le commissioni richieste. Le attenzioni si concentrano su elementi di altissimo spessore, capaci di garantire assoluta affidabilità e innalzare verticalmente il tasso tecnico del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, bianconeri già attivi: l’obiettivo è prendere almeno due parametri zero! Chi può arrivare a giugno

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