Mercato Carmine | lavori fermi scadenza scaduta e dubbi

Il cantiere del Mercato del Carmine è fermo da settimane e la scadenza dei lavori è passata senza novità. Residenti e associazioni locali si mostrano preoccupati per la situazione, che resta ancora irrisolta. Nessun intervento o aggiornamento ufficiale è stato comunicato, alimentando dubbi sulla ripresa delle attività. La situazione rimane incerta e senza indicazioni precise sui prossimi passi.

Il silenzio che avvolge il cantiere del Mercato del Carmine sta generando preoccupazione tra i residenti e le associazioni locali. Il Comitato Vivere il Centro Storico ha sollevato dubbi sulla reale attività dei lavori, evidenziando l’assenza di operai da settimane. La situazione si complica ulteriormente per la presenza di un cartello con una data di ultimazione scaduta, fissata al 3 giugno 2025, senza aggiornamenti visibili sullo stato dell’intervento. La mancanza di trasparenza su tempi e criticità rischia di minare la fiducia nella gestione di questo luogo storico e identitario per la città. L’Assenza come Segnale: Quando il Cantiere Sembra Addormentato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercato Carmine: lavori fermi, scadenza scaduta e dubbi Articoli correlati Di Marco sui lavori nell'ospedale di Popoli Terme: "Nessuna risposta e i lavori restano fermi"Nonostante le richieste di spiegazioni restano fermi i lavori nell'ospedale di Popoli Terme che ad oggi, non hanno una data nota di conclusione. Mercato del Carmine: rischio chiusura fino a giugno 2027Arrivate richieste di informazioni per un supermercato e da realtà associative sociali, ma al momento nessuna proposta concreta sul rilancio Il...