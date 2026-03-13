Merate sedicenne perde il controllo della moto e investe tre ragazzi che stanno andando a scuola

A Merate, ieri mattina, un sedicenne alla guida di una moto ha perso il controllo e ha investito tre ragazzi che stavano andando a scuola. L'incidente si è verificato dopo che il giovane aveva compiuto manovre di zig zag e sorpassi tra le auto in colonna. I tre ragazzi sono stati urtati e sono caduti a terra, mentre il motociclista è rimasto coinvolto nello scontro.

Merate (Lecco), 13 marzo 2026 – Prima lo zig zag e il sorpasso tra le auto in colonna, poi l'urto, quindi la caduta, durante la quale ha travolto tre compagni di scuola. L'incidente è successo fuori da scuola. Questa mattina uno studente di 16 anni dell'istituto superiore Francesco Viganò di Merate in sella alla sua moto 125, ha urtato un'Audi ferma in fila. Cos'è successo . In seguito all'urto ha perso il controllo della moto e ha investito altre tre ragazzi sul marciapiede, che, come lui, stavano andando a scuola: hanno tutti tra i 15 e i 16 anni. Sono stati soccorsi tutti dai sanitari di Areu con i volontari della Croce Bianca di Merate e della Croce rossa di Casatenovo.