Memoria ed esilio | al Nuovo Teatro Ateneo va in scena Min el Djazaïr

Il 17 marzo 2026 alle 20:30, al Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza a Roma, va in scena Min el Djazaïr, uno spettacolo di teatro di figura portato in scena dalla Compagnia Hékau. L'evento si svolge presso il teatro universitario e racconta tematiche legate a memoria ed esilio attraverso le immagini e le narrazioni della performance.

Cosa: Lo spettacolo di teatro di figura Min el Djazaïr della Compagnia Hékau. Dove e Quando: Roma, Nuovo Teatro Ateneo (Sapienza), 17 marzo 2026 alle ore 20:30. Perché: Un’intensa riflessione multidisciplinare sull’esilio forzato della comunità ebraica algerina negli anni Cinquanta. Il Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma conferma la sua vocazione di spazio aperto alla sperimentazione e al dialogo interculturale. All’interno della ricca stagione 20252026, il cartellone si arricchisce di una proposta di alto valore civile e artistico che mette al centro il teatro di figura come linguaggio d’elezione per esplorare le pieghe più sensibili della storia contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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