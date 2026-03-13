A pochi giorni dal referendum, un esponente di sinistra tra i fondatori del Pd invita gli elettori a votare Sì, ripetendo le sue parole del 2025. Ricorda che, nonostante il passaggio di Meloni, la riforma rimane invariata e chiede di appoggiare questa scelta anche da una prospettiva di sinistra. La sua posizione si basa sulla convinzione che il voto favorevole sia importante in questa fase.

Lo disse nel 2025, lo ripete oggi a una manciata di giorni dalle giornate referendarie. Votare Sì anche da sinistra. Si tratta di Enrico Morando, presidente di Libertà Eguale e sostenitore del Sì da sinistra. E’ stato uno dei fondatori del Pd, tra i padri nobili del Nazareno. «La Meloni passa, la riforma resta». «Bisogna votare sul testo e non sul contesto». E aggiunge: «Quando c’è di mezzo la Costituzione, cioè le regole che valgono per tutti, è evidente che privilegiare il contesto rispetto al testo significa tradire la funzione del referendum costituzionale. Per noi che sosteniamo il Sì da sinistra questo è molto importante perché non abbiamo alcuna intenzione di sostenere il governo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Meloni passa, la riforma resta”. Morando, uomo di sinistra tra i fondatori del Pd, spiega perché bisogna votare Sì

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