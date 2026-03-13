Meloni | No al referendum nessun governo in crisi

Giorgia Meloni ha dichiarato che il governo non si dimetterà nemmeno se il referendum sulla giustizia dovesse approdare a un risultato sfavorevole alla proposta di riforma. La premier ha ribadito che non ci sono intenzioni di dimissioni e ha escluso qualsiasi crisi di governo in caso di esito negativo del voto referendario. La posizione ufficiale è stata comunicata senza lasciare spazio a interpretazioni.

Giorgia Meloni ha chiarito in modo inequivocabile che non esisterà alcuna dimissione del governo qualora il referendum sulla giustizia vada a finire con un esito negativo per la proposta di riforma. La premier, intervenendo ieri al teatro Parenti di Milano durante l'evento del partito FdI, ha lanciato un appello diretto ai cittadini affinché partecipino al voto previsto per il 22 e 23 marzo, sottolineando come la scelta riguardi il futuro dei figli della nazione e la necessità di rompere lo status quo della magistratura. La presidente del Consiglio ha delineato uno scenario critico nel caso in cui prevalesse il fronte contrario alla separazione delle carriere, descrivendo le conseguenze negative su sicurezza pubblica e spesa pubblica, senza però scendere nei dettagli statistici specifici oltre quelli già noti.