Meloni | Nessuna possibilità che mi dimetta se vince il ' no' al referendum

Il premier ha dichiarato che non si dimetterà nel caso vincesse il 'no' al referendum e ha affermato che questa volta l'Italia non può farcela da sola, puntando a un cambiamento nel paese. Ha inoltre sottolineato che il potere giudiziario è l’unico che non è stato mai modificato, criticando i vertici dell’Anm per aver ostacolato tentativi passati di riforma.

AGI - Questa volta non ce la facciamo da soli, vogliamo cambiare l'Italia, la giustizia è l'unico potere che non è mai stato toccato, tutti i tentativi in passato sono stati naufragati per colpa dei vertici dell'Anm, non giratevi dall'altra parte. Giorgia Meloni ha concluso la kermesse di Fdi di ieri al teatro Parenti di Milano lanciando un vero e proprio appello ai cittadini in vista del referendum sulla separazione delle carriere del 22 e 23 marzo. "In ballo c'è il futuro dei nostri figli, non accetteremo che tutto rimanga sempre uguale, questo è il momento di scegliere, non di restare a guardare. Noi ce la stiamo mettendo tutta. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "Nessuna possibilità che mi dimetta se vince il 'no' al referendum" Articoli correlati Leggi anche: Referendum, Meloni: “Zero possibilità che io mi dimetta”. Non cita Bartolozzi ma dice: “La riforma non è per liberarsi della magistratura”. Poi attacca l’Anm Referendum, Nordio come Meloni dice che se vince il Sì non ci saranno più “casi Garlasco”Il ministro della Giustizia Nordio tira in ballo di nuovo il caso Garlasco e lo utilizza per la campagna a favore del Sì al referendum sulla... Cosa succede se vince il 'No' al Referendum giustizia La risposta di Matteo Salvini Contenuti utili per approfondire Meloni Nessuna possibilità che mi... Temi più discussi: Referendum, Meloni La riforma è per i cittadini, andate a votare. E aggiunge: Nessuna possibilità che io mi dimetta; Una riforma che fa giustizia, l’appuntamento a Milano; Governo: Meloni, non mi dimetto in nessun caso, arrivo a fine legislatura (RCO); Referendum, Meloni: Qui nessuno vuole liberarsi dei magistrati. Referendum giustizia, Meloni: Non c’è possibilità che io mi dimetta, in nessun casoMilano, 12 marzo 2026 Non c’è possibilità che io mi dimetta, in nessun caso. Voglio arrivare alla fine della legislatura e farmi giudicare sul complesso del mio lavoro. Lo ha detto la Presidente del ... msn.com Referendum, Meloni La riforma è per i cittadini, andate a votare. E aggiunge: Nessuna possibilità che io mi dimettaCosì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'evento sul referendum della giustizia al Teatro Franco Parenti di Milano ... msn.com Queste le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi pomeriggio è intervenuta all'evento "Sì. Una riforma che fa giustizia", a Milano, in vista del referendum del 22 e 23 marzo - facebook.com facebook #piazzapulita Renzi contro Tajani: "Un ministro insulso, Meloni lo sostituisca con ChatGPT". x.com