Domani alle 16:00 si svolgerà una diretta di analisi politica dedicata alle dichiarazioni attribuite a Giorgia Meloni, che ha sollevato polemiche con un’affermazione sul legame tra il voto contrari al

Domani, alle 16:00, si terrà una diretta di analisi politica che metterà al centro del dibattito le recenti dichiarazioni attribuite a Giorgia Meloni. I conduttori Peter Gomez e Giacomo Salvini saranno i protagonisti di questo incontro mediatico. L’oggetto della discussione ruota attorno alla frase secondo cui, in caso di vittoria del “No, gli stupratori e i pedofili potrebbero ottenere la libertà. La questione tocca nervi scoperti dell’opinione pubblica italiana. L’analisi dei due esperti al microfono. Peter Gomez porterà il suo sguardo critico sul tema, smontando le affermazioni con argomentazioni basate sui fatti. Il suo ruolo sarà quello di decostruire l’idea che un risultato elettorale possa tradursi direttamente in liberazione di criminali sessuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni: il No libera gli stupratori? Diretta con Gomez

